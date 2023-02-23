هذه حقيقة تعليق إنتاج زيت المائدة 5 لتر والسميد 25 كلغ

كشف سامي قلي المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم أن إنتاج زيت المائدة في عبوات 5 لتر والسميد في أكياس 25 كلغ، سيتواصل. وهذا عكس ما تم تداوله مؤخرا.

وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح قلي أنه تم الإتفاق مع المتعاملين الستة في مجال تكرير زيت الصوجا المدعم من الدولة، على ضخ كمية إضافية للسوق الوطنية تقدر بـ 10 الاف طن لمواجهة زيادة الطلب خلال شهر رمضان المقبل. كما اكد أن هذه الكمية ستنتج بشكل رئيسي في شكل عبوات 1 و2 لتر.

وأضاف ذات المسؤول ان مضاعفة إنتاج زيت المائدة في عبوات 1 و2 لتر دون غيرها جاء “لإعطاء طمأنينة للمواطن، والحفاظ على قدرته الشرائية، ومكافحة التبذير، وترشيد الاستهلاك وكذلك تفادي كل أشكال المضاربة غير المشروعة” من اجل

وتابع المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة أن الإنتاج اليومي من زيت المائدة حاليا يتراوح بين 3500 طن و4000 طن. وهذا “رغم أن حاجيات السوق الحقيقية تتراوح بين 1600 طن و1800 طن يوميا”.

وبخصوص تعليق لعبوات 5 لتر لزيت المائدة قال سامي قلي “فإننا لا نتكلم اليوم عن حجب أوتوقيف أوتعليق لعبوات 5 لتر. بل بإنتاج إضافي خاص بشهر رمضان سيكون في شكل عبوات 1 و2 لتر أساسا.” وهذا في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى ضمان التموين المنتظم والمستقر للأسواق من خلال الارتكاز على عقلنة النمط الاستهلاكي.

كما سيطبق المبدأ ذاته بالنسبة للسميد والفرينة والسكر، حيث سيتم التركيز في الكميات “الاضافية” التي ستنتج بمناسبة شهر رمضان على الانتاج بـ 1 و 2 و 5 كغ. في حين يبقى الانتاج بكمية 25 كغ مستمرا بشكل “عادي” بضيف المدير.