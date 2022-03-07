هذه عقوبة عدم إستظهار قسيمة السيارات

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام و تنسيق المرور بيانا توضحيا حول إستظهار قسيمة السيارات. وأوضحت ذات المصالح في منشورها أن عدم إستظهار قسيمة السيارات على زجاج الأمامي للمركبة يترتب عنه عقوبة.

وأكدت ذات المصالح انه ونظرا للتساؤلات العديدة التي ترد إلى بريد الصفحة بخصوص السند القانوني المتعلق بضرورة استظهار قسيمة السيارات على زجاج المركبة.

وأضاف البيان ان استظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع.

كما ان عن عدم استظهارها يترتب عنه السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام. ولا ترد بطاقة التسجيل الا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة .

وذكرت ذات المصالح ان هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه، أين نصت على الزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الامامي للمركبة.

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كشفت المديرية العامة للضرائب اليوم عن المدة القانونية لإقتناء قسيمة السيارات لسنة 2022 .

وبهذا القرار سيتم الشروع في بيع قسيمة السيارات لسنة 2022 بداية من الثلاثاء 1 مارس إلى غاية 31 مارس 2022. وذلك على مستوى قباضة الضرائب وكذا المراكز البريدية.

كما تدعو المديرية أصحاب السيارات السياحية، النفعية أوسيارات نقل المسافرين. وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة،لإقتناء القسيمة. عبر مكاتب البريدية أو قباضة الضرائب قبل انتهاء المدة القانونية.

ولمزيد من الإستفسار حول قسمة القسيمة حسب نوع المركبة وسنة صنعها وقوتها إضغط على الرابط: vignette_auto_2022_ar.pdf

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