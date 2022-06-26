هزة أرضية ارتدادية تضرب منطقة قديل بولاية وهران

سجلت مساء اليوم الأحد، في حدود الساعة 20 و59د، هزة ارتدادية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز مركز الهزة حدد بـ 13 كم شمال قديل بولاية وهران.

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لم تسبب الهزة الأرضية التي ضربت ولاية وهران، مساء اليوم، أي خسائر بشرية حسب ما كشفه بيان الحماية المدنية للولاية.

وحسب ذات البيان، فإن مصالح الحماية المدنية لولاية وهران وتحت اشراف مديرها الولائي العقيد سويكي محفوظ قامت بعمليات إستطلاعية عبر كامل تراب الولاية بتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية.

ليتم تسجيل بعض التشققات فقط في بعض المنازل على مستوى بلدية آرزيو.

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