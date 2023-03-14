تركيا.. هزة أرضية بشدة 4.9 درجة تضرب قهرمان مرعش 

سجلت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريشتر، اليوم الثلاثاء، في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيانها إن الهزة وقعت عند الساعة 17:49 وعلى عمق 5.34 كم، وكان مركزها في قضاء تشغليانجريت.

يذكر انه في 6 فيفري الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال عنيف تراوحت قوته بين 7.7 و7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا هائلا.