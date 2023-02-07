هزة أرضية تضرب فلسطين.. وهذه قوتها

ضربت هزة أرضية مساء الثلاثاء بلغت قوتها 4.8 درجات على مقياس ريختر بدولة فلسطين. وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقد شعر بها الفلسطينيون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس.

وحسب مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فإن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع “الفارعة-الكرمل”، بعمق 10 كم،

وللإشارة، تشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 درجات الإثنين عند الساعة 3,17 (01,17 ت غ) وشعر به سكان لبنان وفلسطين وقبرص وشمال العراق، وأعقبت ذلك 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجات ظهر الإثنين وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر الثلاثاء.