هزة أرضية ثانية بشدة 3.5 درجة تضرب ميلة

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هزة أرضية ثانية بشدة 3.5 درجة تضرب ميلة
بقلم نسرين محفوف

سجل مركز رصد الزلازل، اليوم الاثنين، هزة أرضية ثانية، بلغت شدتها 3.5 درجة ضربت ولاية ميلة.

وحسب مركز رصد الزلازل، فقد تم تسجيل الهزة على الساعة 14 و50 دقيقة.
وتم تحديد مركز الهزة  على بعد 5 كلم شمال غرب القرارم قوقة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=867921

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