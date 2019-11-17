هزة أرضية قوية تضرب المغرب أحس بها سكان بشار

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هزة أرضية قوية تضرب المغرب أحس بها سكان بشار
بقلم نادية بن طاهر

تم تسجيل هزة أرضية قوية، صبيحة اليوم الأحد، في الجنوب الشرقي لمدينة فاس المغربية، على بعد 200 كلم من الحدود الجزائرية المغربية.

وبلغت شدة الهزة الأرضية، 5 درجات على سلم ريشتر، أحس بها سكان بشار.


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