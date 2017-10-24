بعد الحملة المغرضة التي شنها إعلام المخزن خلال الأيام الأخيرة والتي لا تزال مستمرة ضد الجزائر ورموزها السيادية.

والتي جاءت على خلفية تصريح وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل حول تبييض البنوك المغربية لأموال المخدرات.

أطلق المواطنون الصحراويون بالأراضي المحتلة، وبعدد من الدول، على شبكات التواصل الاجتماعي.

خاصة “تويتر”، “الفايسبوك”، و”أنستقرام”، حملة “كلنا مساهل” للتعبير عن تضامنهم المطلق مع وزير الخارجية الجزائري، وتأييدا لتصريحاته.

وشدد رواد الشبكات التواصل الإجتماعي، ما قاله عبد القادر مساهل، أكدته العديد من تقارير المنظمات الدولية.