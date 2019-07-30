هــــــذه هـــــي الأسعــــار الجديـــدة للأعــــلاف الموجهـــة للموّالــين

وزارة الفلاحة حددته بـ15 دينارا للكيلوغرام الواحد

تخزين كميات كبيرة من البذور خلال الموسم الماضي والحالي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن سعر أعلاف الأغنام بـ15 دينارا للكيلوغرام الواحد.

أين دعت الوزارة الوصية الفلاحين ومربي المواشي عبر48 ولاية للاستفادة من هذه الأسعار، نظرا إلى

توفر الإنتاج، خلال الموسمين الماضي والحالي، من الذرة الصفراء الموجهة للموالين.

وأوضح مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في تصريح خص به «النهار»، أن وزارة الفلاحة

والتنمية الريفية والصيد البحري وجهت مراسلة إلى جميع والولايات الوطن، من أجل نشر أسعار العلف وإعلام

الموالين والمربين من أجل اقتناء عدة مواد فلاحية، مؤكدا أن الوزارة قامت بعدة إجراءات تحفيزية لصالح

الفلاحين ومربي المواشي، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتشجيع الفلاحين والموالين على زيادة في عدد رؤوس الأغنام، نظرا إلى قدرتها في الدفع بالاقتصاد الوطني.

وقال المتحدث الذي أورد الخبر لـ«النهار»، إنه تم تحديد سعر أعلاف الأغنام بـ15 دينارا الكيلوغرام الواحد، من

طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، مشيرا إلى أنه تم دعوة الفلاحين ومربي المواشي عبر 48

ولاية للاستفادة من هذه الأسعار، نظرا إلى توفر الإنتاج، خلال الموسمين الماضي والحالي، من الذرة الصفراء الموجهة للموالين والملبنات.

للإشارة، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، إلى أن التقارير الأولية لحملة الحصاد

والدرس للموسم الفلاحي الجاري، سجلت محصولا جيدا، خاصة في مادة الشعير، مؤكدا أنه تقرر عدم استيراد

منتوج الشعير، مع تشجيع الفلاحين على بيع أكبر حصة من محصولهم للتعاونيات الفلاحية، بهدف تخزينه وبيعه

للموالين في الأوقات المطلوبة، فيما تطمح الوزارة إلى استيراد القمح الصلب في القريب العاجل، ليتحول اهتمام الفلاحين في المستقبل إلى إنتاج القمح اللين.

كما دعا الوزير الفلاحين إلى اقتناء معدات السقي التكميلي والسقي بالتقطير، للتقليص من عملية السقي

التقليدي، التي يستهلك فيها الفلاح كميات كبيرة من المياه، مقابل مردود ضعيف، داعيا مديريات الفلاحة والغرفة

الوطنية للفلاحة إلى تنظيم خرجات ميدانية، للتعريف بأهمية السقي التكميلي وبالتحفيزات التي تقترحها

الدولة، مع تشجيع الفلاحين على العمل في شكل تعاونيات، بما يسمح لهم من الاستفادة من مختلف إجراءات

الدعم المقترحة لاقتناء العتاد، من جرارات وحاصدات ومعدات السقي، للرفع من مردود الهكتار الواحد.