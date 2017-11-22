هكذا أوقعت طالبة جامعية بـ«الهاكر» الذي أرعب نجوم التلفزيون والكرة!

المتهم موظف بمطار ورڤلة وصاحب شهادة جامعية في الميكانيك.. وتسبب في طلاق إحدى ضحاياه

القرصان استهدف أكثر من 1700 حساب على «الفايسبوك» و«أنستغرام» و«سناب شات»

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كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة حسين داي أن قرصانا معلوماتيا خطيرا ينحدر من ولاية ورڤلة وطالب جامعي متحصل على شهادتي بكالوريا إحداها في تخصص هندسة ميكانيكية، قد أوقع بنجمات تلفزيون ولاعبين مشهورين بنواد كبيرة والمنتخب الوطني، عن طريق قرصنة حساباتهم الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» و«أنستغرام» و«سناب شات»، وراح يمارس ضد ضحاياه طرق ابتزاز رهيبة من أجل تحصيل الأموال.

وحسب مصادر مطلعة، فان «الهاكر» شاب يدعى «ش.نذير» عمره 26 سنة وينحدر من ولاية ورڤلة، كان يبتز النساء بعد قرصنة حساباتهم ونشر صورهن في وضعيات مخلة بالحياء، ومن بين الضحايا سيدة وطالبة جامعية بكلية الحقوق تقدمت لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي وتأسست طرفا مدنيا، بعدما قرر زوجها وهو صاحب شركة معروفة تطليقها بعد فضيحة نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها على نطاق واسع.

وتمكن «الهاكر» المحترف في مجال القرصنة، منذ تاريخ 10 أفريل المنصرم، من قرصنة 1700 حساب تخص «الفايسبوك» و«أنستغرام» و«سناب شات»، لكن عمليات الفحص التقني التي باشرتها فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية لأمن العاصمة كشفت عن أفعال خطيرة كان يقوم بها المتهم، منها عرض الصور في حال عدم تحويل المال له من طرف ضحاياه. وااتزال التحريات جارية فيما يخص الأشخاص الذين كلفوا المتهم بالقرصنة مقابل خدمة «البيراتاج»، بدليل أن بعض ضحاياه من المشاهير والنجوم.

وتمت عمليات قرصنتهم بطلب من بعض مقربيهم، وخلال التحقيق القضائي مع المتهم «ش.ن» اعترف بقرصنة حسابات عدة لاعبين منهم لاعب «الخضر» ونادي القادسية الكويتي، رياض كنيش.

كما تعرض حساب اللاعب السابق لـ«سوسطارة»، عابل خالد، إلى القرصنة هو الآخر، وأضاف المتهم أن حساب اللاعب الحالي لدفاع تاجنانت عابل، تمت قرصنته بطلب من أحد مقربيه، وحتى لاعب بارادو والمنتخب الوطني للمحليين، فريد ملال، راح هو الآخر ضحية القرصنة، بعدما طلب أحد مقربيه من القرصان استهداف حسابه.

وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن جرائم التهديد بالتشهير والدخول الى منظومة معلوماتية عن طريق الغش ونشر المعطيات المتحصل عليها عن طريق الغش.

وإلى غاية استكمال التحقيقات من طرف فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية للتوصل إلى ضحايا آخرين وقعوا في شباك «الهاكر»، تبقى القضية قيد التحقيق بمحكمة حسين داي.