هكذا إستقبل بلماضي الوافدين الجديدين للخضر

إفتتح الناخب الوطني، جمال بلماضي، أول حصة تدريبية لأشباله في سيدي موسى، بحديث قصير مع لاعبيه من أجل تحفيزهم على العمل الجاد، وتحقيق فوزين خلال المُبارتين القادمتين أمام النيجر، وإستغل الفُرصة أيضا لإدماج إيلان قبال ومحمد الأمين عمورة في أجواء المجموعة بشكل مُباشر.

وقام أفضل مُدرب في القارة السمراء لعام 2019، بالترحيب بالوافدين الجديدين، مُتمنيا لهما التوفيق في أول تجربة لهما رفقة المنتخب الوطني للأكابر، وهما اللذين تواجدا تواليا في الفئات الشبانية والمنتخب المحلي في الفترة الماضية.

ويُعلق جميع المُتابعين آمالا كبيرة، على قبال وعمورة، واللذين يمتلكان مؤهلات كبيرة، ستجعل منهما عُنصرين مهمين كبديلين عند الضرورة، للإستفادة من سرعتهما وقدرتهما على التهديف أمام المرمى.