هكذا تتم عمليات إدماج عقود ما قبل التشغيل في الإدارت المحلية

قدمت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، توضيحات لبعض الإنشغالات المطروحة بمناسبة تنفيذ عمليات الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات.

وأوردت ذات المصالح، إن جميع المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بصفة نهائية معنية بعملية الإدماج مهما كان سبب شغورها ويتعين إستغلالها.

وفيما يخص مدى ملائمة التخصصات الخاصة بالشهادة التي يحوز عليها المستفيدين من عقود الإدماج المهني أو الاجتماعي مع التخصص المطلوب للإلتحاق بالرتبة، يتعين في مرحلة أولى استغلال تطبيق الإعلام الآلي الخاص بالمعادلات الادارية للشهادات المتوفر لدى مختلف مفتشيات الوظيفة العمومية، ثم في مرحلة ثانية اعتماد فرع أو شعبة الشهادات بدلا من التخصص.

وذكّر البيان بأن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25، قد خولت للجنة الولائية صلاحية إقرار إدماج العون في رتبة متقاربة مع المنصب الذي كان يشغله سابقا.

وبالنسبة للأعوان المتواجدين في حالة إنتداب لمزاولة عهدة انتخابية أو لأداء واجب الخدمة الوطنية، فإن الفترة التي قضاها المستفيدون من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي في هاتين الحالتين تعتبر كفترة خدمة فعلية، وتعتمد في تقديم الأقدمية المشترطة للإدماج.

وبخصوص إمكانية الأخذ بسن المترشح كمعيار للفصل بين المترشحين للإدماج في حالة تساوي النقاط بينهم، فإنه يتعين على الإدارة المعنية إعتماد معايير الإنتقاء المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول.

وأشار البيان إلى ضرورة التطبيق الموحد لعملية التنقيط لاسيما فيما يتعلق بمعيار الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشحين المعنيين بالإدماج.

وهذا بمنح نقطة واحدة من كل سنة خدمة فعلية في حدود 8 نقاط بدلا من 6 نقاط المعمول بها حاليا، يضيف البيان.

وفي حالة ما إذا تجاوز عدد المترشحين للإدماج الذين يثبتون 8 سنوات خبرة فما فوق عدد المناصب المالية الشاغرة، فإنه يمكن إدماج المعنيين على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى في حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق الشهادة أو كفاءة المعني بناء على قرار اللجنة الولائية.

وذكرت المصلحة، بأن عملية الإدماج لا بد أن تشمل كافة المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات المستوفين للشروط المحددة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، ووفقا للمراحل المحددة.