هكذا تحضر “إيتوزا” لاستقبال المواطنين بعد رفع الحجر الصحي

وقف والي العاصمة، اليوم السبت، رفقة الوفد المرافق له على جملة التدابير الوقائية التي سطرتها، مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر “إيتوزا”، والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا بين الأشخاص.

وتحضر “إيتوزا” لاستقبال المواطنين، وسط إجراءات محكمة، سيما ما تعلق منها بالتعقيم واحترام قواعد التباعد الإجتماعي بين المسافرين.

وفي هذا الصدد قامت ايتوزا بتقليل عدد المسافرين على متن الحافلة الواحدة، لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، من خلال منع المواطنين من الجلوس والوقوف أمام بعضهم، وترك مسافة الأمان.

وتعتبر هذه الإجراءات إستباقية سطرتها المؤسسة، سيتم العمل بها حينما يتمّ انهاء العمل بنظام الحجر الجزئي ورفع التعليق على نشاط النقل الحضري.