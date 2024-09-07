هكذا تطورت نسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع.. الفوط مبكراً لكبار السن وفي المساء للشباب

شهدت عملية التصويت اليوم السبت توافد عدد كبير من الناخبين خلال الفترة المسائية. حسب ما رصده مراسلو “النهار” عبر مختلف مراكز الاقتراع بكامل التراب الوطني. خصوصاً بالجنوب والهضاب العليا.

وبسبب الطقس الحار الذي ميز أغلب مناطق الوطن اليوم، فقد برمج كثير من الناخبين خروجهم من منازلهم للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة، قبيل غلق مراكز الاقتراع .

وشهدت مناطق واسعة من ولايات الوطن، اليوم، موجة حر غير مسبوقة وغير فصلية، زيادة على ارتفاع نسب الرطوبة، وهي الموجة التي يرتقب أن تستمر إلى غاية يوم غد الأحد.

وعرفت نسبة المشاركة ارتفاعاً تدريجياً بين فترات اليوم. لتعود وتيرة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع إلى الارتفاع بشكل ملحوظ بحلول ساعات المساء، بعد انخفاض درجات الحرارة، خصوصاً بولاية الجنوب والمناطق الداخلية.

وبسبب العادات المتباينة بين فئات الجزائريين، عرفت مراكز الاقتراع في الصبيحة إقبالاً كبيراً لفئة كبار السن. فيما فضل الشباب ومتوسطو السن الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع بحلول “برد الحال”.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن نسبة المشاركة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، بعد دقائق، من طرف رئيس سلطة الانتخابات.

غلق مكاتب الإقتراع وبدء فرز الأصوات

تم غلق مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية اليوم السبت في تمام الثامنة مساء على المستوى الوطني.

وذلك بعد نهاية عملية التصويت ليتم إثرها الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المترشحين الثلاثة لهذا الاستحقاق.

وقد رخصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لجميع منسقي المندوبيات الولائية وبعد الاطلاع على طلباتهم, بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بكل الولايات عبر التراب الوطني إلى غاية الساعة الثامنة مساء.

وللإشارة، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المسبقة اليوم السبت إلى غاية الساعة الواحدة زوالاً، 13.11 بالمائة داخل الوطن. في حين بلغت 16.18 بالمائة خارج الوطن. حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وكانت نسبة المشاركة بلغت 4.56 بالمائة على الساعة الـ10صباحاً، عبر مراكز التصويت في مختلف ولايات الوطن. و 14.50 بالمائة بالخارج.