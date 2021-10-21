هكذا تم الاستيلاء على أموال الموتى من موظفين بصندوق التقاعد وبريد الجزائر

من المنتظر أن تفتح محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد يوم 8 نوفمبر المقبل ملف قضية فساد من العيار الثقيل. لموظف بالصندوق الوطني للتقاعد بديدوش مراد. بالتواطؤ مع موظفين بمركز البريد بديدوش مراد بعد إختلاسهم لمعاشات الموتى والتلاعب بها.

لومات التي تحصلت عليها النهار تعود بعد شكوى تقدم بها احد المواطنين لدى محكمة سيدي امحمد. بعدما اكتشف اختلاس معاش والدته مقيمة بالجزائر. وكانت تتقاضى راتبها من فرنسا و لم تسحب راتبها لمدة 6 أشهر. لان هذه الأخيرة توفيت، وبعد مجيء ابنها إلى ارض الوطن كونه مقيم بفرنسا لسحب معاش والدته المتوفية اكتشف اختلاس الأموال.

وبعد التحريات والتحقيقات تبين أن هناك موظف بصندوق الوطني للتقاعد يقوم بترصد وتفتيش ومراقبة حسابات الأشخاص الموتى. للاستيلاء على معاشاتهم بالتواطؤ مع موظفين بمركز بريد الجزائر بديدوش مراد. من اجل تزويدهم بالمعلومات الكافية ليتم تحويل تلك الأموال الخاصة بمعاشات الموتى إلى حساباتهم الشخصية واقتسام الغنيمة فيما بينهم لاختلاسها.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق باختلاس أموال خاصة والنصب والاحتيال وانتحال صفة.

وبعد استكمال التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق تمت إحالة القضية للمحاكمة من اجل الفصل فيها بتاريخ 8 نوفمبر المقبل.