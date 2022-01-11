هكذا تم حجز صواعق كهربائية مستوردة عن طريق التهريب في سطيف

تمكنت مصالح الشرطة بأمن سطيف ممثلة بأمن دائرة العلمة من حجز كمية معتبرة من الصواعق الكهربائية المستوردة عن طريق التهريب. والتي كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية على مستوى شارع “دبي” بوسط مدينة العلمة.

وحسب أمن سطيف، العملية أطرت من قبل أفراد الأمن الحضري الخامس بأمن دائرة العلمة. وجاءت بفضل أنشطتها الرقابية والتي أثمرت عن حجز كمية هامة من الأسلحة البيضاء من الصنف السادس (صواعق كهربائية). قدرت بــ 210 وحدة مستوردة عن طريق التهريب كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، ليتم فتح تحقيق في ملابسات القضية.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك تسليم المحجوزات للمصالح المختصة. تم إعداد ملف جزائي ضد المخالف وجه للجهات القضائية من أجل البت فيه.

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