هكذا تناولت الصحافة العالمية توقيف سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق

تفاعلت الصحافة العربية والعالمية، مع توقيف المستشار السابق، للرئيس المستقيل، سعيد بوتفليقة، والجنرالين، توفيق مدان وعثمان طرطاق، أمس السبت.

وتعتبر هذه التوقيفات، من أبرز الأحداث السياسية الأخيرة في الجزائر، منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، والتي تمخضت عن الحراك الشعبي المتواصل منذ 11 أسبوعا.

وفي هذا الصدد، تناولت العديد من الصحف والقنوات العالمية والعربية الخبر، وخصصت له بلاتوهات تحليلية، ومراسلات من قلب الحدث.

وكتبت وكالة الأنباء الفرنسية: “توقيف سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى اثنين من كبار قادة الاستخبارات السابقين”.

كما كتب موقع “france 24 “، “اعتقلت الشرطة الجزائرية الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السبت 4 مايو ، واعتقلت الجنرالات عثمان طرطاق ومحمد مديان، المدعو توفيق ، قائدين استخبارايين سابقين ، وفقًا لمصادر امنية”.

من جهته موقع “le monde”، عنون “الجزائر: اعتقال شقيق الرئيس السابق بوتفليقة، واثنين من رؤساء المخابرات السابقين”

وأورد الموقع: “هذه الاعتقالات ، التي تنطوي على شخصيات قوية للغاية في عهد الحاكم المخلوع، تحدث بعد يوم الجمعة الحادي عشر من التعبئة”.

وكتبت الـ”Euronews “: “الجزائر: توقيف السعيد بوتفليقة”، وجاء في المقال: ” سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار سابق قوي للرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، اعتقل يوم السبت مع إثنين من كبار مسؤولي المخابرات السابقين، حسب مصدر أمني، بعد يوم من الاحتجاجات الجديدة الضخمة ضد السلطة في الجزائر.

وكتبت “العربية نت”: “الجزائر.. توقيف شقيق بوتفليقة والجنرالين طرطاق وتوفيق”.

وأضافت: ” وكان تلفزيون النهار أفاد اليوم السبت، بأن الشرطة الجزائرية اعتقلت سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق”.

من جهته، عنون موقع سكاي نيوز العربية: ” توقيف سعيد بوتفليقة وأقوى رجلي مخابرات بالعهد السابق”.

وجاء في المقال: ” قالت وسائل إعلام جزائرية إن السلطات أوقفت سعيد بوتفليقة، الرجل الأول في دائرة شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيسي المخابرات السابقين الجنرال توفيق والجنرال بشير”.

وتابع الموقع: “وذكرت مصادر أن التوقيف جاء على خلفية تحقيقات لمصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي، في أنشطة الرجال الثلاثة”.

وأصدر الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت.