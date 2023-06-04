هكذا تواطأ عوني أمن في تسهيل مهمة تهريب الشابين المتوفين بعجلة طائرة الجوية الجزائرية

كشفت قضية العثور على جثتي شابين بعجلة طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من نوع ” أ30″ عن وقائع خطيرة. لوجود تواطؤ داخلي لتسهيل مهمة امتطاء الضحيتين الطائرة في جنح الظلام. والاختباء بها، قبل اقلاع الطاىرة التي كانت للتو وصلت من مطار برشلونة باسبانيا.

وفي ملف القضية، توصل المحققون أن الضحتين تسللا عبر فتحة تم وضعها حديثا في السياج الخارجي للمطار. لتسهيل مهمة الدخول لمحيط المطار، وهذا بتواطؤ العونين المكلفين بالتغطية الامنية للطائرات المركونة بالانفاق. ويتعلق الأمر بالمدعو “ن.و” المتهم الأول والمدعو “ش.م” الى جانب المتهم الموقوف الثالث المدعو “ش.ع” سائق على مستوى مطار هواي بومدين.

كما تعمد المتهمين بحكم معرفتهم الجيدة لسير الطائرة، إطفاء أضواء الشاحنة عمدا. والمنبه الضوئي ومكوثهم امام الطائرة علمهم المسبق بأنها سوف يتم سحبها على الساعه 3:48 دقيقة صباحا.

وتورط في القضية أيضا كل من المتهم ” ب.ع” صاحب محل للحلاقة بمدينة حمادي الذي يعد الضحية ” ز.م” شريكه في المحل.” ومتهمين آخرين الذين قاموا بتداول مقاطع فيديو الضحيتين على مواقع التواصل الاجتماعي. وهما يظهران في العجلة قبل أن يقارقا الحياة بعد إقلاع الطائرة بهما، ويتعلق الأمر بالمدعو ” غ.ن.ع”،” م.ب”،” خ.م” .” أ.ع”.

ومن المقرر أن تتابع محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء يوم 18 جوان الجاري، المتهمين محل المتابعة بتهم. تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار للاعداد لجناية وجناية تهريب المهاجرين، وتعريض حياتهم للخطر، وتسهيل وظيفة الفاعل لارتكاب الجريمة. والتسبب في القتل الخطأ وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة .

كما ستستمع هيئة المحكمة الى عدد من الشهود موظفين بالمطار وبشركة الخطوط الجوية الجزائرية. من بينهم مهندس ميكانيكي بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وميكانيكيان بذات الشركة. الى جانب ملازم إول للشرطة رئيس فصيلة حماية الطائرات بمطار هواري بومدين ، وعون أمن تابع لفرقة أمن الطائرات بالمطار

مسؤول عن مركز المراقبة الأمنية بالمطار.

بالاضافة الى مهندس طيران ومدير الصيانة وتصليح الطائرات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية.