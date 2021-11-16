هكذا تورط طلبة جامعيون في قضية تتعلق بأفعال إرهابية

تورط طلبة جامعيون تخصص شريعة إسلامية، بالمدرسة القرآنية بمسجد “عمر بن الخطاب” برويسو، في قضية جنائية، تتعلق بأفعال إرهابية.

وفي التفاصيل، عقد الطلبة العزم على السفر إلى الخارج، للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة بمنطقة الساحل.

كما قادت التحقيقات في الملف إلى تورط 5 متهمين موقوفين، من بينهم المتهم “ش.معاذ”.

“غياب معاذ عن المدرسة يثير الشكوك ويحرك والده للتبيلغ”

وتقدم المدعو ” ش.خالد”، ببلاغ بخصوص غياب إبنه “ش.معاذ”، واحتمال التحاقه بمعاقل الجماعات الإرهابية المسلحة.

كما ذكر أن إبنه “ش.معاذ” طالب بالمدرسه القرآنية الكائنة بمسجد “عمر بن الخطاب” بحي رويسو بالعاصمة، بنظام داخلي.

مضيفا أن آخر مرة شاهد فيها إبنه كانت بتاريخ 31 أوت 2019، قاصدا المدرسة، لتنقطع بعدها أخباره.

ويضيف الوالد أنه وإلى غاية تاريخ 5 سبتمبر 2019، تلقى رسالة نصية عبر تطبيق messenger، من حساب ابنه المعنون باسم ” أبو حذيفة”. ليتأكد بعدها بأن إبنه التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة.

كما باشرت مصالح الأمن التحريات انطلاقا من رقم “ش.معاذ”. كما تبين أنه اتصل برقم آخر تابع لشركة تسويق الهواتف النقالة تعود للمسمى “م.عبد الجبار”.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم تفتيش منزل المشتبه فيه “عبد الجابر”. أين تم حجز لوحة رقمية بيضاء، من علامة ” لوجيكيوم”.

كما تم عرض صور المشتبه فيه “م زكريا” على الخبرة العلمية والتقنية. وكشفت الخبرة التقنية أن المدعو” ش.معاذ” كان يتواصل مع زميلين له بالمدرسة القرآنية بخروبة.

ولدى سماع المتهم ” ش.معاذ” خلال مجريات التحقيق صرح أنه التحق بالمدرسة القرآنية بنظام داخلي 2017-2018. مضيفا بأنه درس الشريعة وأصول الفقه، وخلال ذلك احتك بزملائه “م.زكريا” و”ك.نصر الدين”.

كما تعرف على شخص متطرف يقيم بزرالدة يسمى ” س.يوسف”. أين كانوا يتطرقون في حديثهم إلى أمور تخص التنظيمات الإرهابية.

وبعد مضي بضعة أشهر راودته فكرة السفر الى الخارج، للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المسلحة. فكانت وجهته منطقة الساحل بموريتانيا.

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