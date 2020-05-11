هكذا توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 168 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 5891 إصابة.
بينما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إلى 507 وفاة.
وتماثل 163 شخص مصاب بفيروس كورونا للشفاء، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 2841.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 934
الجزائر: 640
وهران: 353
عين الدفلى: 294
سطيف: 288
قسنطينة: 259
تيبازة: 224
تلمسان: 199
برج بوعريريج: 195
بجاية: 175
المدية: 147
ورقلة: 133
تيارت: 126
تيزي وزو: 124
أم البواقي: 116
عنابة: 107
الجلفة: 102
مـعـسـكـر: 86
بشار: 83
غرداية: 83
باتنة: 79
عين تموشنت: 77
بسكرة: 76
أدرار: 70
بومرداس: 65
سكيكدة: 64
الشلف: 63
تيسمسيلت: 63
سيدي بلعباس: 61
مستغانم: 60
خنشلة: 50
جيجل: 49
المسيلة: 48
الأغواط: 48
الوادي: 48
البويرة: 42
تبسة: 39
غليزان: 37
قالمة: 36
نعامة: 33
سوق أهراس: 27
ميلة: 25
الطارف: 21
البيض: 16
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 3
تمنراست: 3
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