هكذا توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 168 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 5891 إصابة.

بينما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إلى 507 وفاة.

وتماثل 163 شخص مصاب بفيروس كورونا للشفاء، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 2841.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 934

الجزائر: 640

وهران: 353

عين الدفلى: 294

سطيف: 288

قسنطينة: 259

تيبازة: 224

تلمسان: 199

برج بوعريريج: 195

بجاية: 175

المدية: 147

ورقلة: 133

تيارت: 126

تيزي وزو: 124

أم البواقي: 116

عنابة: 107

الجلفة: 102

مـعـسـكـر: 86

بشار: 83

غرداية: 83

باتنة: 79

عين تموشنت: 77

بسكرة: 76

أدرار: 70

بومرداس: 65

سكيكدة: 64

الشلف: 63

تيسمسيلت: 63

سيدي بلعباس: 61

مستغانم: 60

خنشلة: 50

جيجل: 49

المسيلة: 48

الأغواط: 48

الوادي: 48

البويرة: 42

تبسة: 39

غليزان: 37

قالمة: 36

نعامة: 33

سوق أهراس: 27

ميلة: 25

الطارف: 21

البيض: 16

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 3

تمنراست: 3