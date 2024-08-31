هكذا حاول 4 مهربين تمرير أزيد من 184 ألف علبة سجائر مموهة داخل الثوم

تمكنت مصالح أمن دائرة الرقيبة بأمن ولاية الوادي، من توقيف 04 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، ينشطون في مجال التهريب.

وحسب بيا أمن دائرة الرقيبة بأمن ولاية الوادي، فقد جاءت على إثر معلومة. مفادها تمرير كمية من السجائر.

وأفضت الأبحاث العملياتية إلى إحباط المخطط الإجرامي لمحاولة تهريب وتمرير 184400 علبة من السجائر. ذات منشأ أجنبي بولاية الوادي، كانت مخبأة ومموهة بمادة الثوم على متن شاحنة.

كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة، عن ضبط 03 مركبات. (02) منها واحدة نفعية كانت تستغل في عملية النقل. حجز مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية. حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.