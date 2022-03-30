هكذا ذبح غاساما “الخضر” وقتل حلم الجزائريين!

شنّ الجمهور الرياضي الجزائري، حملة شرسة على الحكم الغامبي “باكاري غاساما”، الذي أدار مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني، سهرة أول أمس، محملين إياهم بالدرجة الأولى مسؤولية الإقصاء وعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر.

وتصدرت صور الحكم “غاساما” مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفنن أنصار “الخضر” في نعته بجميع الأوصاف، بسبب الطريقة الخبيثة ـ وفقا لتقديرهم ـ التي أدار بها المباراة ومساهمته بقراراته المشكوك فيها في عودة المنتخب الكاميروني من الجزائر بتأشيرة التأهل.

وحسب رأيهم، فإن ربط عدم تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بالحكم الغامبي، ليس بحثا عن أعذار للإقصاء أو لامتصاص الصدمة، بقدر ما كانت حقيقة ظاهرة للعيان ـ حسبهم ـ حتى بالنسبة لمن لا يشجّع المنتخب الجزائري، بدليل مختلف الآراء والتحليلات لأدائه على لسان حكام أجانب.

ولعّل ما يعزّز أكثر من الشكوك في وجود مؤامرة تحكيمية ضد أشبال بلماضي، امتناعه عن العودة إلى تقنية التحكيم عن طريق “الفيديو” في عدة لقطات مثيرة للجدل، خاصة في لقطة هدف المنتخب الكاميروني التي سبقها خطأ على المدافع ماندي، مما تسبب في اصطدامه بالحارس مبولحي، في وقت لم يتردد في العودة إلى ذات التقنية لما سجل سليماني هدف التعديل.

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ولم تكن لقطة هدف الكاميرون الحالة التحكيمية الوحيدة التي تم فيها اتهام “غاساما” بسرقة المنتخب الوطني، فصاحب البدلة السوداء لم يكلف نفسه عناء العودة إلى التقنية في أكثر من حالة تستوجب ذلك، أبرزها اللمس الواضح للكرة بيد أحد المدافعين الكاميرونيين داخل منطقة العمليات، وعدم تصفيره ركلة جزاء أو التوقف على الأقل للتحقق.

والذي زاد من يقين الجزائريين بأن القرارات السابقة للحكم لم تكن لسوء في التقدير من بشر يخطئ ويصيب، تريثه في احتساب الهدف الذي سجله سليماني في د 98، متحججا باتصال من غرفة “الفار”، قبل أن يعلن إلغاءه، بحجة عدم شرعيته لوجود لمس باليد للكرة من طرف اللاعب، في وقت لم تظهر الصور المعادة وجود هذه اللمسة المزعومة.

الظلم التحكيمي الذي راح المنتخب ضحية له على أرضه، والذي حطّم حلم جيل كامل، جعل الجماهير الجزائرية، تنقلب على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومنه على رئيسه، شرف الدين عمارة، الذي لم يفعل ـ وفقا لأقوالهم ـ أي شيء من أجل حماية “الخضر”، مما دبّر ضده في الغرف المظلمة أو على الأقل الضغط على الهيئات الكروية لعدم تعيين حكام لهم ماضٍ أسود في القارة الإفريقية، داعين إياه إلى الرحيل ووضع استقالته فورا.