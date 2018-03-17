هكذا ردّ طلبة المدارس العليا للأساتذة على تصريحات حجار

وصف طلبة المدارس العليا للأساتذة، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بـ “غير المسؤولة”.

ونفى طلبة المدارس العليا للأساتذة، إلتحاق زملائهم الطلبة بقاعد الدراسة، عكس ما صرح به الوزير.

مؤكدين، أن 90 بالمائة من طلبة المدارس العليا في إضراب مفتوح منذ أكثر من أربعة أشهر.

كما اعتبروا تصريحات الوزير حجار، “غير مسؤولة” وتستند على أرقام ومعطيات وصفوها بـ “المغلوطة”.

وأوضح ممثل طلبة المدارس العليا للأساتذة بوزريعة، عبد القادر بعطوش، أن المحكمة الإدارية لم تصدر قرار يقضي بعدم شرعية إضرابهم.

وقال بعطوش، في إتصال هاتفي لـ “قناة النهار”، أن هناك جهات مختصة لإصدار قرار يقضي بعدم شرعية الإضراب، وليس من اختصاص الوزير.

من جهة أخرى أكد، كمال بلعمري، طالب بالمدرسة العليا للأساتذة بولاية سكيكدة أن المدارس العليا خالية منذ أكثر من 4 أشهر.

وأضاف المتحدث، أن الطلبة لم يلتحقوا لحد الآن بمقاعد الدراسة منذ الدخول الجامعي 2017/2018.

كما أوضح بلعمري في إتصال هاتفي لـ”قناة النهار”، أن هناك اتفاقية بين وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية.

“تسمح للطالب بالمدرسة العليا للأساتذة، بالرسوب مرتين بالمدرسة.”

وتابع المتحدث، “أنه في حال رسب مرة واحدة، يتم توظيفه في قطاع التربية”.

وإذا رسب أكثر من مرة، فسيتم تحويله على الدراسة بالجامعة، وهذا لا يمنع أن يوظف في قطاع التربية”.