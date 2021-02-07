هكذا ردّ وزير التعليم العالي حول حادثة وفاة طالبة بالإقامة الجامعية اولاد فايت 2

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن وفاة الطالبة نصيرة بكوش بالإقامة الجامعية هي حادثة أليمة وخسارة للقطاع.

وأضاف الوزير خلال زيارته إلى ولاية وهران، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات لتحسين مستوى الخدمات الجامعية والحوكمة الجامعية.

وأكد أن هناك لجنة لتقديم مشروع إصلاح الخدمات الجامعية وستنتهي قريبا وتقدم المشروع للوزير الاول ورئيس الجمهورية.

وشدّد الوزير على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات لتفادي تكرار ماوقع ما الطالبة بكوش نصيرة في الإقامة الجامعية.

وأكد الوزير، أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمام التنظيمات الطلابية، وتحسين الخدمات الجامعية تهم المسيرين والطلبة والعمال.

وبخصوص إستعمال قارورات الغاز بالإقامات الجامعية، قال الوزير أن سحبها مستبعد، مضيفا أن هناك عمليات تفتيش ومراقبة.