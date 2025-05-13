هكذا ستكون أسئلة بكالوريا 2025

يتساءل العديد من التلاميذ وأولياء الأمور عن نوعية أسئلة البكالوريا لهذه السنة، وهل ستكون سهلة أم صعبة وسط العديد من الاشاعات التي تغذيها وسائط التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة.

وتشير المعلومات المتوفرة، أن الأسئلة لهذه السنة ستكون من الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية، خلال الفصول التعليمية الثلاثة ولن تخرج عن إطارها.

كما أن المترشح له فرصة “الاختيار بين موضوعين في كل مادة في كل شعبة”، مع تخصيص مدة “نصف ساعة إضافية لكل امتحان”. “لإعطاء الوقت الكافي للمترشحين لاختيار الموضوع الذي يجيبون عليه في وقت كافٍ.

ويأتي هذا في الوقت الذي دخل الفريق المكلف بتحضير وطبع أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025. في فترة عزل لمدة 43 يوما.

وتحرص اللجنة المكلّفة بإعداد الأسئلة بناءً على توصيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. على أن تكون مواضيع الأسئلة تتوافق مع مستوى كل التلاميذ، إضافة إلى عدم خروجها عن البرنامج الدراسي للفصول الثلاثة.

ويتقيد المكلّفون بإعداد المواضيع بمعايير وضوابط محددة أهمها الالتزام بالمنهاج. حيث لا تخرج الأسئلة عن البرنامج والشمولية إضافة إلى التدرج في الصعوبة.

وتتكفّل كل لجنة بمادة معينة وشعبة محددة من خلال عدة دورات، ومن مهام هذه اللجان كذلك إعداد موضوعين مختلفين. أو أكثر على أن يتم تجميع المواضيع في “بنك المواضيع” على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.