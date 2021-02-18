هكذا سلبت عصابة “الشوافة المروكية” ضحاياها الذهب والأموال

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، لأمن ولاية سعيدة، من تفكيك عصابة مختصة في النصب والاحتيال باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من طرف العصابة كوسيلة لاستدراج الضحايا عبر حساب الكتروني بعنوان شوافة مغربية.

وحسب بيان أمن ولاية سعيدة، اليوم الخميس، تتمثل خدمات العصابة في السحر والشعوذة.

وقد تم استرجاع 700 غ من المعدن الاصفر، لفتاة من مدينة سعيدة تم استدراجها من طرف العصابة.

كما تم استرجاع أكثر من 54 مليون سنتيم من نتاج بيع الحلي –يضيف بيان الأمن-.