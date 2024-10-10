هكذا سيتم تعويض أصحاب الأراضي الفلاحية عند نزع الملكية

سيتم تحديد حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010. المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بعُشر (10/1) القيمة التجارية للوعاء العقاري على المدة المتبقية من الامتياز لكل فترة 10 سنوات، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.

وفي إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أو إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي. يستفيد المستغلون المستثمرون من تعويض بعنوان الحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز.

إذ يتعين التذكير هنا بأن المادة 353-7 من قانون التسجيل المعدل والمتمم بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004. تنص على أنه يقدّر حق الانتفاع المؤسس لمدة محددة بعُشري قيمة العقار لكل فترة 10 سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.

ومن أجل الحفاظ على مصلحة الدولة ودون إلحاق غبن بصاحب الامتياز. تم اقتراح تطبيق نسبة العُشر من القيمة التجارية للوعاء العقاري على مدة الامتياز عن كل فترة 10 سنوات.