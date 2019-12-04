هكذا ظهر المتهمون في ثاني جلسة محاكمة القرن

دخل المتهمون الـ17 في قضية تركيب السيارات، إلى قاعة جلسة المحاكمة في سيدي امحمد بالعاصمة.

وبدا كل من يوسف يوسفي، ومحمد بايري، وعلي حداد، وبدة شاحبي الوجه.

كما ظهر عبد المالك سلال وهو يبتسم، واحمد اويحيى في حالة تعب.

وشرعت اليوم الأربعاء، المحكمة في الجلسة ثانية، من محاكمة رؤوس الفساد بقضية مصانع تركيب السيارات.

للإشارة، تم تأجيل المحاكمة سابقا بطلب من هيئة الدفاع، بسبب عدم ملائمة الظروف.

أما المتهمون فيتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب.