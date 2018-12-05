هكذا علق ترامب على احتجاجات فرنسا

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هكذا علق ترامب على احتجاجات فرنسا
بقلم أمينة ج

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احتجاجات فرنسا، قائلا : أن الاحتجاجات التي شهدتها الأخيرة تؤكد صحةقراره بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وغرد ترامب على موقع تويتر ” يسعدني أن صديقي ايمانويل ماكرون، والمتظاهرين في باريس وافقوا على النتيجة التي توصلت اليها قبل عامين.
وأوضح ترامب في ذات التغريدة، أن اتفاق باريس خطأ شديد، لأنه يرفع أسعار الطاقة للدول المسؤولة في حين يبرر أكبر مصادر الثلوث في العالم.
واضاف ترامب، الذي أعلن سنة 2017 أن بلاده ستتوقف عن الالتزام في اتفاق باريس للمناخ،” أريد هواء نظيفا، وميهها نظيفة، لكن على دافعي الضرائب والعاملين الامريكيين عدم دفع تكاليف تنظيف الثلوث في بلدان آخرى”.
للإشارة، شهدت فرنسا مؤخرا موجة كبيرة من المظاهرات في باريس، وعدد من المدن الأخرى تخللتها أعمال عنف وفوضى احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.


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