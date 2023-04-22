هكذا علق محرز على تأهله رفقة السيتي لنهائي كأس الاتحاد

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته الكبيرة، بتأهله اليوم السبت، رفقة السيتي، إلى نهائي كأس الاتحاد على حساب نادي شفيلد.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، علق فيها على النتيجة التي انتهت عليها هذه المباراة قائلا: “أفضل نتيجة اليوم”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “سعيد جدا بمساعدة الفريق في بلوغ الدور النهائي.. احجز مقعدك”.

وأرفق رياض محرز، هذه التغريدة بصورة له حاملا جائزة أفضل لاعب في المباراة، بالإضافة للكرة التي سجل بها ثلاثيته في شباك نادي شفيلد.