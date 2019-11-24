هكذا علق “محرز” على ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

الرياضة
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هكذا علق “محرز” على ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عبر النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن فخره الشديد بعد تواجد اسمه في قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

نجم مانشستر سيتي الإنجليزي نشر أمسية اليوم الأحد تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:”فخور بأن أكون جزءا من هذه القائمة المذهلة المليئة بالمواهب الإفريقية”.

ويُعتبر قائد الخضر أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة رفقة ثنائي ليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح.


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