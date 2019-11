هكذا علق “محرز” على ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

نجم مانشستر سيتي الإنجليزي نشر أمسية اليوم الأحد تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:”فخور بأن أكون جزءا من هذه القائمة المذهلة المليئة بالمواهب الإفريقية”.

ويُعتبر قائد الخضر أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة رفقة ثنائي ليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح.

Proud to be part of this incredible selection so much talent in Africa ❤️ https://t.co/Y1SX4Mr9CY

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) November 24, 2019