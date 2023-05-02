هكذا قام مقاول بدفع تكاليف العمرة لتمرير مشاريعه

كشفت جلسة محاكمة الوزير السابق للموارد المائية براقي ارزقي المتابع في قضايا فساد طالت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات. تورط مقال (ب.ن) من استفاذته لاشغال سد بابا بخنشلة في دفع تكاليف عمرة بقيمة 110 مليون سنتيم المدعو”ش.و”. مدير مركزي للناحية الشرقية مقابل تمريره لمشاريعه على مستوى الناحية الشرقية.

وبعد استجواب المتهم انكر التهم المنسوبة اليه و اضاف انهما كانا في جلسة عمل. و اخبره انه سيتغيب لبضغة ايام لاداء مناسك عمرة ،حينها اخبره المدير المركزي عن نيته في اداء ايضا مناسك العمرة.

غير انه لم يجد اماكن بالعاصمة فاقترح عليه مساعدته بحجز مكان من نفس الوكالة التي يتعامل معها ،و بعدها ارجع له المبلغ،و لم يقدم له اي مزية.