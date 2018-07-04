هكذا قتلت عجوز ابنها حتى لا ينقلها لدار المسنين !

في حادثة غريبة من نوعها، أقدمت عجوز أمريكية تبلغ من العمر 92 سنة على قتل ابنها لرغبته في نقلها لدار المسنين.

وقائع القضية تعود إلى إطلاق العجوز النار على ابنها البالغ من العمر 72 سنة، بسبب رغبته في إرسالها لدار المسنين، حسب ما أفادت به الشرطة الأمريكية .

وكانت هذه العجوز تشارك ابنها العيش تحت سقف واحد مرددة القول:

“بما أنك قضيت على حياتي سأقضي على حياتك” مضيفة أنها كانت تنوي كذلك قتل نفسها.

وبحسبب التقارير التي أجرتها الشرطة الأمريكية، فإن ابن هذه العجوز أراد نقلها إلى دار المسنين لأن العيش معها تحت سقف واحد أصبح مستحيلا .

وفي تفاصيل الحادثة، فقد خبأت الأم المسدس التي اشترته في السبعينات من القرن الماضي في ردائها .

قبل أن تواجه ابنها في غرفة نومه وتطلق عليه النار، أين وجدته الشرطة ميتا بسبب إصابتي طلق ناري في العنق.

كما حاولت الأم كذلك قتل صديقة ابنها البالغة من العمر 57، إلا أنّ محاولتها باءت بالفشل.

وعلى إثر ذلك وجّه القضاء الأمريكي للعجوز تهم القتل العمد والاعتداء المفرط والخطف

كما طالبتها المحكمة بكفالة قدرت بـ 500 ألف دولار.