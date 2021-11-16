هكذا قتل مسبوق قضائيا أخاه ومزق جثته ورماها في الطريق بباب الزوار

وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، 20 سنة سجنا في حق أربعيني “ز.سيد علي” من ذوي السوابق العدلية. عن جناية القتل العمدي راح ضحيتها شقيقه الأصغر المدعو ياسين بحي الليدو في برج الكيفان عام 2015.

المتهم قتل شقيقه بعدة طعنات سكين بالمنزل العائلي، وطعه إلى أشلاء متفرقة بواسطة ساطور. كما لف جثته في “زربية” واغلقها بشريط لاصق، ووضعها في صندوق خشبي ورماها بالطريق العمومي بحي سوريكال في باب الزوار.

وعلى إثر البلاغ الذي تقدم به والدي الضحية، بعد عودة الوالدة مساء لتستفسر إبنها المتهم عن شقيقه ياسين. لتأخره عن العودة إلى المنزل ظنا منها أنه مازال في العمل، غير ان الأخير تكتم عن فعلته الشنيعة. كما ادعى بعدم معرفته بمكان تواجد شقيقه المرحوم.

وعليه فتحت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء تحريات معمقة، شهر نوفمبر 2015. عقب العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة .على جانب طريق عمومي بالسوريكال في باب الزوار. وملفوفة بكيس بلاستيكي وشريط لاصق، والتي تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

القاتل يعترف بجريمته ويكشف عن تفاصيلها

وفي إطار التحريات، للتوصل إلى هوية الفاعل، تبين من خلال التشريح أن الضحية تلقى اكثر من 9 طعنات قوية. بواسطة أداة حادة بمناطق مختلفة من جسده.

واستطاعت ذات الفرقة من فك لغز الجريمة، بعد شكوك حامت حول شقيق الضحية ياسين، وبعد خضوعه للتحقيق تبين أنه مدمن مخدرات. ليتعرف المتهم منذ الوهلة الأولى، بأنه بيوم الوقائع كان برفقة شقيقه الضحية “ياسين “على انفراد بالمنزل العائلي.

وقال المتهم أنه يوم الحادثة، كان يبحق على كمية المخدرات “هيروين” كان يحتفظ بها بغرفته لاستهلاكها. وبمجرد أن أبلغه شقيقه ياسين بأنه قام برميها، ثارت ثائرته.

ليقوم القاتل خلال المشاجرة وعن سبق إصرار وترصد بسحب سكين من الحجم الكبير من المطبخ، ووجه له عدة طعنات قاتلة.

ومن أجل طمس أثار الجريمة، وخشية اكتشاف أمره، من طرف أفراد العائلة، قام الجاني بلف جثة شقيقه بكيس بلاستيكي. وأحكم عليه بواسطة شريط لاصق ووضعه داخل صندوق خشبي، ثم قام بحمله رفقة صديقه ووضعاه صندوق السيارة. وإتجها نحو طريق عمومي بسوريكال في باب الزوار وتم رميه هناك. كما إتجه القاتل بعدها إلى مكان الجريمة بالمنزل وقام بتنظيفه من آثار الدماء.

كما أخذ القاتل “الزربية” التي لف بها شقيقه الضحية، إلى مغسل السيارات من أجل تنظيفها. مدعيا أن تلك الدماء هي لقطة أنجبت صغارها عليها مما تسبب في إتساخها. كما أخذ الصندوق الذي كان قد وضع به الجثة، ورماه في مكان آخر.

التحريات تكشف تورط ثلاث مشتبه فيهم

وقادت التحريات في القضية، إلى تورط ثلاث مشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من المدعو”ش.مهدي “،” ص.عماد”،” م.بلال”. وهم أصدقاء الجاني فوجه لهم الاتهام ومتابعتهم بجناية عدم الابلاغ عن جريمة. لتبرئهم محكمة الجنايات من روابط التهمة المنسوبة اليهم.

بعدما كانت النيابة العامة قد التمست في حق المتهمين الثلاثة توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا. وإلتمست السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي “ز.سيد علي”.

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