هكذا قيّم رئيس الجمهورية أداء عمل الحكومة والولاة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء أنه تم تقييم ولاة الجمهورية على مررتين والثالث قادم قائلا: أجرينا تقييمين وحركتين في سلك الولاة والتقييم الثالث على الأبواب.

وخلال لقاء دوري أجراه الرئيس تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال رئيس الجمهورية ان التقييم الاول للولاة كان عن طريق مناطق الظل التي أخدها البعض منه بسخرية. ولكن تغيرت الأامور الأان بعد ان أعطينا صلاحيات كبيرة للولاة . وليس لديهم الحجة اليوم بعد ان أصبح الوالي هو من يشرف على ولايته بنفسه.

أما بخصوص تقييم أداء الحكومة قال رئيس الجمهورية أن حكومة أيمن بن عبد الرحمان ما زالت جديدة ومن السابق لأوانه الحكم عليها. كما ان تقييم الأداء الحكومي مستمر وتغيير الوزراء يكون إن وقع هناك خطأ فادح.