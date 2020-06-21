هكذا كان رد فعل أويحيى بعد سماعه خبر وفاة شقيقه

“كان قويا.. لقد حاول التصرف بصلابة وردد عبارات “إنا لله وإنا إليه راجعون وراح يتضرع ويدعو له بالرحمة”.. بهذه الكلمات وصف المحامي خالد برغل، ردة فعل المتهم أحمد أويحيى، الوزير الأول الأسبق، بعد سماعه خبر وفاة شقيقه ومحاميه.

وأوضح المحامي برغل أنه بعد التأكد من خبر وفاة المحامي العيفة أويحيى، تمت دعوة نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني ليحضر رفقة وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة، والمتهم أحمد أويحيى، أين جرى إبلاغ هذا الأخير بخبر وفاة محاميه وشقيقه.

وأضاف المحامي برغل أن أحمد اويحيى التمس عبر محاميه تمكينه من حضور جنازة شقيقه، وتأجيل المحاكمة.

ومن المتوقع أن يتم الموافقة على طلب تأجيل محاكمة أحمد أويحيى ومن معه، ليس فقط تجاوبا مع طلبه، وإنما أيضا تجاوبا مع رغبة قطاع واسع من المحامين، نظرا لكون العيفة أويحيى هو محام أيضا، ولتمكين زملائه من إلقاء النظرة الأخيرة عليه.