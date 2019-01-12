هكذا نجا سائح بريطاني من جريمة شمهروش بالمغرب

هزت جريمة “شمهروش”، بالمغرب، الرأي العام الدولي لبشاعتها، ولا تزال في كل مرة تكشف عن سر من أسرارها.

وحسب صحيفة “ذي صن” البريطانية، فإن سائحا مسنا نجا من المذبحة التي أودت بحياة السائحتين الإسكندنافيتين.

وأضافت نفس الصحيفة، أن القتلة الذين ألقي عليهم القبض، صادفوا سائحاً بريطانياً متقدماً في السن، قبل إجهازهم على السائحتين.

إلا أنهم امتنعوا عن قتله بعد أن أخبرهم أنه مسلم، ولم يتم التأكد بعد إن كان مسلماً حقاً، أم ادعى ذلك لخوفه من القتلة.

حيث نقلت الصحيفة قول مدير مكتب الأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن المعتقلين أخبروه عن قصة السائح البريطاني.