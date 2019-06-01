هكذا نجت “زهرة” من الموت دهسا في “الكواليس”.. و”سي الطاهر” يروي قصة “الكف الأسطوري”!

نجوم مسلسل “مشاعر” ينزلون ضيوفا على برنامج “زابينغ رمضان”

استضاف برنامج “زابينغ رمضان” الذي يبثّ يوميا على قناة “النهار”، عددا من نجوم مسلسل “مشاعر”، على غرار الممثل حسان كشاش.

الذي لعب دور “سي الطاهر”، والمبدع نبيل عسلي، الذي لعب دور “عمار” وسارة لعلامة التي لعبت دور “زهرة”.

وقد أكد النجوم الثلاثة، أن تجربة المسلسل تؤسس لبداية دراما مغاربية مهمة، أين كشفوا عن المجهودات التي بذلوها طيلة تصوير المسلسل.

من أجل تقديم دراما جديدة للمشاهد الجزائري خاصة، والمغتربين بصفة عامة، متحدثين في نفس الوقت عن جوانب وأسرار مهمة من “كواليس” عمليات التصوير.

وفي هذا الصدد، قال الممثل حسان كشاش، إن تجربة “مشاعر” من شأنها أن تؤسس لدراما مغاربية تمتد إلى دول أخرى، وهذا لإظهار الموروث الثقافي المغاربي.

الذي بدأ يتحرر في السنوات الأخيرة، خاصة من حيث السينما والدراما.

قبل أن يعرج الممثل القدير على قصة “الكف الأسطوري” الذي مثّله في أحد لقطات المسلسل، عندما قام بصفع أحد أبنائه في العمل الفني.

وفي موضوع آخر، كشف حساس كشاش، أن الممثلة مريم بن شعبان التي جسّدت دور زوجته في المسلسل، هي زوجته في المسلسل فقط، وليس في الحقيقة.

من جهتها، قالت الممثلة سارة لعلامة، إن الانتقادات التي تلقتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ليست نفسها مع الجمهور في الشارع، الذي شجّعها وشكرها على تأدية دورها بامتياز.

من جهته، قال الممثل المبدع نبيل عسلي، الذي جسّد دور “عمار” في مسلسل “مشاعر” ودور “مقيوس” في سلسلة “دقيوس ومقيوس”.

إنه جسّد الشخصية المركّبة في المسلسل التي كانت تجمع بين الشر والحب، كما كشف أنه ضدّ دبلجة المسلسل إلى لهجات أخرى.

لأنه حان الوقت أن يتعرف الجمهور العربي على اللهجة الجزائرية والمغتربين بصفة عامة، قائلا:”لماذا نحن اليوم نفهم الخليجية والسورية وهم لا يفهمون لهجتنا؟!”.

وفي موضوع آخر، كشف نبيل عسلي عن جوانب مهمة من “كواليس” تصوير مسلسل “مشاعر”، مبرزا المخاطر التي تعرضوا لها كممثلين،.

على غرار ما حدث له عندما صوّر أحد المشاهد التي سببت له آلاما على مستوى الرقبة لمدة أربعة أيام، بالإضافة إلى نجاة زميلته سارة لعلامة من حادث مرور، خلال تمثيل مشهد يحاكي الحادث.