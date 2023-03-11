هكذا يتم إعداد كشوف نقاط التلاميذ وحجزها في النظام المعلوماتي

وجهت وزارة التربية مراسلة إلى مديريات التربية ألزمهتم من خلالها باتباع خطوات خاصة بإعداد كشوف النقاط.

وشددت الوزارة على أنه يتعين على الأساتذة بالتعاون مع المشرفين التربويين حجز الإعفاءات والغيابات، وبعدها يتم تحميل قوائم حجز النقاط وذلك بالذهاب إلى إسناد المواد ثم اختيار الفترة و الفوج التربوي، ثم الضغط على تحميل قوائم الحجز.

كما يقوم الأستاذ بحجز النقاط والتقديرات لكل تلميذ ولكل قسم، بالملف المسلم له من إدارة المؤسسة، من دون أن يدخل عليه أي إضافة أو تعديل، لكون الملف محمي من كل التغييرات ماعدا خانات صب النقاط.

وبعد ذلك، يقوم الأستاذ بحفظ الملف بعد حجز النقاط و لتقديرات لكل أقسامه وتسليمها الى إدارة المؤسسة.

وبعد انعقاد مجالس الأقسام، يتم ضبط المعدلات النهائية والملاحظات، ثم تأكيد الحجز لكل قسم.

أما العملية الأخيرة، فتتمثل في اختيار كشوف النقاط ثم اختيار الفصل ثم الفوج التربوي ثم الضغط على انجاز كشوف النقاط، وتليها الطباعة.

للتذكير يتم احتساب معدل التقييم المستمر بقسمة مجموع الفروض المنزلية والاستجوابات الكتابية والنشاطات الأخرى على عددها.

كما يتم احتساب معدل الفروض بقسمة مجموع الفروض على عددها.

وبالنسبة للمواد العلمية والتكنولوجيا، فإن المعدل يساوي التقييم المستمر ومعدل الفروض وتقييم الأعمال التطبيقية، إلى جانب علامة الإختبار، لتتم قسمة الإجمالي على 5.