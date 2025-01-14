هكذا يتم احتساب التقاعد المسبق للنساء العاملات

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أن المرأة العاملة يمكنها الاستفادة في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات. بما في ذلك امكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة “بطلب منها”.

وعقب إستماع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، الى صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لدراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم. أشارت إلى أن المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل. ستستفيد من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات. وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الإمتيازات الممنوحة لها كإمرأة عاملة.

وأضافت الوزيرة، أنه وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتستفيد أيضا من منحة البطالة. حيث يدل هذا على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة. وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال، ودعم للأسرة واستقرارها. دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية.

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