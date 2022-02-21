هكذا يتم الاستفادة من منحة البطالة لمنتسبي وكالة ANEM
أنهت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم كافة الشباب طالبي الشغل الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة. أن أول مرحلة في العملية تتم عبر التسجيل لدى مصالح الوكالة.
ودعت الوكالة الوطنية للتشغيل كل طالبي الشغل غير المسجلين لدى مصالحها إلى التسجيل عن بعد بالولوج إلى موقع الوكالة.
من جهة أخرى، أحاطت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم طالبي الشغل المسجلين لدى مصالحها. أن عملية الاستفادة من منحة البطالة تتم حصريا عبر المنصة الرقمية minha.anem.dz.
كما تسمح ذات المنصة لطالبي الشغل تسجيل معلوماتهم الشخصية والتأكد من استيفائهم شروط الاستفادة من المنحة. ثم حجز موعد المقابلة مع مستشاري التشغيل للملحقة المحلية للتشغيل التابعين لها إقليميا. مرفوقين بوصل موعد المقابلة وكذا وثيقة التعهد للتأكد بمن صحة المعلومات المصرح بها.
وعليه، تدعو الوكالة الوطنية للتشغيل إلى ضرورة التقيد باحترام مواعيد المقابلة المبرمجة مسبقا قبل التنقل إلى الملحقة المحلية للتشغيل. وأن تحيين التسجيل لدى مصالحها يتم بصفة آلية.
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صب منحة البطالة بداية من هذا التاريخ
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن برنامج صب منحة البطالة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية. حيث سيكون ذلك في تاريخ 28 من كل الشهر. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ الانطلاق في صرفها يكون ابتداء من شهر مارس الداخل.
كما أشار الوزير في السياق ذاته، إلى أن تسجيلات الاستفادة من منحة البطالة سيتم الكترونيا. في حين أكد الوزير في فوروم الإذاعة، أن الشباب الراغب في الاستفادة من منحة البطالة بإمكانه التسجيل الكترونيا على المنصة الرقمية. التي ستستحدثها الوكالة الوطنية للتشغيل والتي يكون تفعيلها يوم 25 فيفري الجاري.
كما قال شرفة أن منحة البطالة سيتم الشروع في صبها بداية من شهر مارس المقبل. وستكون دائمة إلى غاية حصول المستفيد على منصب عمل في القطاع العمومي أو الخاص.
وأضاف الوزير أن هذه المنصة ستسمح بإحصاء عدد الأشخاص الذين استوفت فيهم الشروط للإستفادة من هذه المنحة.
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وفيما يخص الشروط التي يجب ان تتوفر في طالبي منحة البطالة أوضح شرفة أن”يكون صاحب الطلب من جنسية جزائرية، أن يكون مقيما بالجزائر، أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة.
بالمقابل أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
كما وقع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا الإلتزامات المستفدين منها.
وجاء في ذات المرسوم أنه وفي حال أي تصريح كاذب أوتزوير من قبل طالب منحة البطالة وهذا للإستفادة منها. فإنه يترتب علىذلك وقف دفع المنحة و استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق. وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تضمن مرسوم وقعه أيضا الوزير الأول، إستفاذة المحبوسين منها وفقا لشروط. ويستفيد من هذه المنحة، المـحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل. وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. و لا يخضع الأشـخاص المذكورون فـي الفقرة الأولى أعلاه، لشرط أجل 6 أشهر.