هكذا يتم التعامل مع مترشحي الباك المشتبه في إصابتهم بـ” كورونا”

كشف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن الاجراءات الخاصة بالتلاميذ المترشحين لنيل شهادة البكالوريا والمشتبه في إصابتهم بوباء كورونا.

وتشمل هذه الاجراءات التلاميذ الذين تزيد درجة حرارة جسمهم عن 37 درجة يوم امتحان الباك بعد الكشف عليهم بـ”كاشف الحرارة”.

وحسبما كشفته مصادر “النهار أونلاين” من داخل الديوان، فإنه سيتم عزل التلميذ المشتبه به في قاعة خاصة يجري فيها الامتحان مع الاهتمام به من الناحية النفسية بوجود أخصائيين نفسانيين تم تعيينهم لهذا السبب .

كما أكد المصدر أنه سيتم الحرص على الراحة النفسية للمترشح المعني كما يتم إعلام العيادة المتواجدة على مستوى المركز من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل تحويل التلميذ المشتبه به إلى إجراء التحاليل الخاصة بكوفيد 19.

وقال المصدر أن هذا الإجراء يطبق على مستوى كل مركز امتحان البكالوريا سواء بالنسبة للنظامين أو الأحرار إضافة الى مراكز إجراء امتحان نهاية التعليم المتوسط ” بيام