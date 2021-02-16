هكذا يتم تقويم التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن كيفية تقويم التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط وفقا لمخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي خلال السنة الدراسية2020-2021.

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلات إلى مديري التربية ومفتشي التعليم المتوسط،وكذا مديري التربية.

وأوضحت الوزارة، من خلال المراسلة كيفية تقويم الكفاءات أومستويات منها في الإختبارات الفصلية وكذا مدة اختبارات مواد اجتماعيات.

وأشارت الوزارة، ان تقويم الكفاءات، يمثل حسب المناهج التعليمية، غاية التقويم البيداغوجي، لكن يظل تقويم مدى إرساء الموارد والتحكم فيها شرطا أساسيا للمرور إلى تقويم الكقاعات.

وعلى هذا الأساس،وقصد تغطية مجموعة واسعة من الموارد في عملية التقويم هذه،فإنه من الأهمية بمكان استغلال الإختبارات الفصلية في ذلك.

وشددت الوزارة على ضرورة أخد هذا الجانب بعين الإعتبار من قبل أساتذة مختلف المواد التعليمية، في مرحلة التعليم المتوسط.

وذلك أثناء بناء مواضيع الاختبارات، مع إدراج وضعية إدماجية واحدة لتقويم الكفاءات ، على أن تمنح لها ثماني نقاط.

أما بالنسبة لمواد الاجتماعيات، فيمكن تخصيص موضوع واحد لاختبار مادتي التاريخ والجغرافيا (جزه لكل منها) وإجرائه في ساعة ونصف.

بينما يجرى اختبار التربية المدنية في ساعة واحدة.

كما يبقى مدير(ة) المتوسطة والطاقم البيداغوجي من مفتشين وأساتذة، وبالتنسيق مع مدير التربية، واسع النظر في تقدير الحجم الزمني الملائم لإجراء الاختبارات في كل المواد التعليمية بما يعود بالفائدة على المتعلم.