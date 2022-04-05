هكذا يتم تنظيم والمشاركة في مسابقة الإلتحاق بالتكوين للحصول على “الكابا”

حددت وزارتا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي كيفيات فتح مسابقة الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها. وكذا عدد الإختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.

وحسبما ورد في الجريدة الرسمية، وحسب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق لـ 8 مارس سنة 2022، فإن مسابقة الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة تفتح بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

كما يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم الغالي والبحث العلمي. والإتحاد الوطني لمنظمات المحامين. كما يجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط التالية: أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة للإتفاقيات القضائية. وأن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها. بالإضافة كذلك أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة. وأن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.

وحسب المصدر، فإن ملفات الترشح تودع بكليات الحقوق المحددة. ويسلم المترشح وصل إيداع يعد بمثابة إستدعاء. كما يرفض كل ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة. حيث يتولى رئيس لجنة المسابقة إختتام عملية التسجيل.

إنشاء لجنة لتتبع مراحل مسابقة “الكابا”

وأشار المرسوم، إلى أنه تنشأ لدى كليات الحقوق لجنة مسابقة. تتشكل من عميد الكلية أو ممثله رئيسا. ونقيب المحامين أو مندوبه نائبا للرئيس، أستاذ تعليم عالي من الكلية. بالإضافة كذلك إلى قاض له رتبة رئيسا الغرفة بالمجلس القضائي. ومحاميين إثنين يعينهما نقيب المحامين.

كما تنشأ على مستوى وزارة العدل لجنة مركزية للمسابقة تتولى إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة. و

اعداد التصحيح النموذجي للإختبارات. وكذا الفصل في الإشكالات المعروضة عليها من قبل لجان المسابقة لكليات الحقوق. بالإضافة كذلك إلى تحديد علامة الإقصاء من الإختبارات، وإعداد نظام المسابقة.

كما تتخذ قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين. وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويعلن عن فترة التسجيلات وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ مراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف. وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

هذا ماتتضمنه مسابقة الإلتحاق بالكابا

تتضمن المسابقة إختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. وتحدد مواد الإختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة كما يلي.

_ الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية ساعتان والمعامل 3

_ قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية ساعتان والمعامل 3

_ القانون المدني والتجاري 3 ساعات والمعامل 2

_ اللغة الأجنبية ساعة ونصف المعامل 1. وينقط كل إختبار من 0 إلى 20. كما تقيم الإختبارات الكتابية بتصحيحين وتحسب علامة الترشح بمعدل العلامتين