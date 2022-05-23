هكذا يتم دفع مستحقات سكنات “عدل” الكترونيا

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني ومباشرة العمل بها. كما ستمكن هذه الخاصية المستفيدين من السكنات صيغة البيع بالإيجار من تسديد مستحقات الإيجار.

في حين، شرحت وكالة “عدل”، خطوات دفع مستحقات وفواتير الايجار عبر الانترنت، عن طريق مقطع فيديو توضيحي. حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى المنصة الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والضغط على خانة “payez votre loyer ici”.

كما أضافت، الوكالة أن بعد هذه الخطورة يقوم المستفيد من السكن بكتابة رقم الملف، والفاتورة وثمن الدفع. ثم يضغط على خانة “captcha” ويقوم بإتباع خطواتها. وبعدها يختار ادفع “cib” أو عن طريق بطاقة البريد الذهبية.

في حين، أشارت وكالة عدل، أن المعني بالأمر يقوم بعدها بملأ استمارة بمعلوماته الشخصية. وكتابة الرقم السري للدفع الكترونيا. وبهذه الخطوة يكون المستفيد من السكن قد أتم جميع الإجراءات. كما يجب عليه في الأخير تخزين الاستمارة النهائية.

الخطوات موضحة في الفيديو

https://www.facebook.com/DGAadl/videos/684987892800408

للإشارة، أمضت أمس الأحد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اتفاقية تعاون مع البنك الوطني الجزائري BNA. وأمضى هذه الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة “عدل” والمدير العام للبنك.

كما تتضمن هذه الإتفاقية تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني ومباشرة العمل بها. لتمكين مستفيدي سكنات صيغة البيع بالإيجار من تسديد مستحقات الإيجار.

وبتفعيل هذه الاتفاقية سيتمكن مستأجري سكنات صيغة البيع بالإيجار من الاستفادة من خدمة تسديد مستحقات الإيجار الشهري. بدل التنقل الى البنك سواء عن طريق آلة الدفع TPE المتواجدة بمكاتب تسيير أحياء عدل. أو عن طريق الدفع الإلكتروني عن بعد إضافة لاستعمال تقنية WIN PAY والتي ستدخل حيز الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسترفع هذه الأنظمة الإلكترونية الخدماتية على المستفيدين من سكنات صيغة البيع بالإيجار عناء التنقل من أجل تسديد مستحقات الإيجار الشهري.