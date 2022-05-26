هكذا يتم مـنح المساعدات والإمتيازات للبطالين أصحاب المشاريع

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشتـرك يحدد بتمويل ومـنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة. وهذا القرار مشترك بين كل من وزارة العمل والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

ووفق للعدد 35 من ذات الجريدة صدر قرار وزاري مشتـرك مؤرخ في 27 رمـضان عام 1443 التكفل كيفيات الموافق 28 أفريل سنة 2022. يحدد بتمويل ومـنح المسـاعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة.

ويهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة تطبيقا لأحكام المادة 48 مكرر من المرسوم التنفيذي في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 جويلية رقم 94–188 المؤرخ سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

في حين يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بصفــة انـتـقـالـية، الـتـكـفـل بـتـمـويـل المشاريـع الاستـثـمـاريـة لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ما بين 30 و55 سنة، التي تتطلب قرض غير مكافئ إضافي تبعا لإعادة تقييم كلفة المشروع الاستثماري بالنسبة للملفات التي تحصلت على تمويل قبل تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 22–45 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 والموافق 19 جانفي سنة 2022 . المتم المعدل للمرسوم التنفـيذي الـمؤرخ ، في 26 محرم عام 1415 رقم 94–188 الموافق 6 جويلية سنة 1994 والمذكور أعلاه.

كما أضاف القرار انه يتم تـحويل مـلفات البطالين ذوي المـشاريع البالغين ما بين ما بين 30 و55 سنة. المتحصلين عـلى شهادة القابلية والتمويل غير المستفيدين من تمويل من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 22–45 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022. إلى الوكالة الوطنية لدعـم وتنمية المقاولاتية عن طريق محضر يحدد بالاتفاق المشترك بين الطرفين.

وتقوم لجان الانتفاء والمصادقة والتمويل للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بإعادة دراسة الملفات المحولة والخاصة بالبطالين ذوي المشاريع المتحصلين على شهادة القابلية. والتمويل المسّلمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي تتطلب معالجة. لاسيما الحالات المتعلقة بـ :

إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية.

تغيير الموردين.

تغيير التجهيزات و/أوالمعدات أوالماشية.

تمديد الإشعار البنكي.

تمديد شهادة القابلية والتمويل.

كما تعتبر ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ما بين 30 و55 سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل التي يحولها الصندوق الوطني للتـأمين عن البطالة نحو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مؤهلة للتمويل طبقا للأحكام التنظيمية المسيرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وتعالـج مـصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الملفات. المحولة والخاصة بالبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ما بين 30 و55 سنة. والمتحصلين على شهادة القابلية والتمويل. المتواجدة على مستوى البنوك العـمومـيـة والمـتـحـصلة عــلى الموافـقة البـنكية أوفي انـتظارها. طبقا للأحكام التنظيمية المسيرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وترفق ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة التي كانت موضـوع تحويل. نـحو الوكالة الوطنية لدعم وتنـمـية المقاولاتية، ببطاقية تتضمن المعلومات المرتبطة بها.