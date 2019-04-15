هكذا يعيش مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج داخل سفارة الإكوادور !

تداولت مواقع إلكترونية، مقطع فيديو، يوضح فيه، مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، داخل السفارة الإكوادورية.

ويبين، مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، في مقطع الفيديو نشره موقع روسيا اليوم، وهو يلعب بلوحة التزحلق داخل السفارة.

كما، يرافق جوليان أسانج، إمرأة جالسة على الكرسي وهي تراقبه.

ويظهر في الفيديو، أن مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، يتجول في السفارة بكل حرية ويضحك مع مرافقين له.