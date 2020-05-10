هكذا يكون الإنتقال في الإبتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر

ترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

وتقرر خلال المجلس، بخصوص قطاع التربية، إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

كما تقرر إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.

وسيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا، في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر

أما بالنسبة للانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر، سيكون باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول.

كما تقرر تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021، إلى بداية شهر أكتوبر.

وأكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم، يظل مرهونا بتحسن الوضع الصحي في البلاد.

وأعلن الرئيس تبون، عن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1.

وتهتم القناة، بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الإمتحانات النهائية.

وتم تحديد يوم الطالب الموافق لـ 19 ماي 2020 موعدا لبداية البث، لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا.