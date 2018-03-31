هكــذا حاولــــت شركـــات أجنبيـــة إغــراق الجزائــــر بقطـــع غيـــار «طـــايــوان»
مصالح الجمارك أحبطت العملية خلال الصالون الدولي للتجهيزات وقطع غيار المركبات
الشركات حاولت الحصول على طلبيات بكميات كبيرة لإغراق السوق
تمكنت مصالح الجمارك من إفشال مخطط يهدف إلى إغراق السوق الوطنية بملحقات وقطاع غيار سيارات مغشوشة من مختلف العلامات، وهذا خلال الطبعة 11 من الصالون المهني لقطع غيار وتجهيزات السيارات، الذي تم تنظيمه خلال شهر فيفري المنصرم، بمعرض الصنوبر البحري «صافاكس».
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإن مصالح الجمارك قد تحركت بعد ورود شكوى إلى مصالح من قبل مؤسسة «رونو الجزائر»، بعد أن اكتشفت هذه الأخيرة وجود شركات استيراد وتصدير قامت بحجز أجنحة خلال معرض قطاع غيار السيارات من أجل الترويج لقطع غيار مغشوشة.
وأكدت ذات المصادر بأن مصالح الجمارك قامت بإلغاء حجوزات الأجنحة التي تمثل شركات الاستيراد والتصدير ونزع اللافتات التي كانت تروج للتجهيزات وقطع الغيار المغشوشة، فضلا عن حجز كل السلع التي كانت بالمعرض.
وأضافت المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار”، بأن الشركات التي حاولت ترويج التجهيزات وقطع الغيار المغشوشة غير المطابقة للمعايير العالمية والمعمول بها في الجزائر، هي شركات صينية وتركية، بالإضافة إلى شركات أخرى مختلطة بين متعاملين أجانب وجزائريين.
وأكدت ذات المصادر أن هؤلاء العارضين قد حاولوا تسويق قطع غيار وتجهيزات لسيارات من علامات مختلفة، حيث يهدف هذا الترويج إلى الحصول على طلبيات بكميات كبيرة لترويجها في السوق الوطنية.
وحسب ذات المصادر، فإن مصالح الجمارك قد فتحت تحقيقا لكشف ملابسات إدخال هذه التجهيزات وقطاع الغيار وعرضها خلال الصالون الدولي لقطع الغيار، فضلا عن كيفية إدخال هذا النوع من السلع إلى الجزائر.
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