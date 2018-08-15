هلاك سيدة و 22 تلميذا سودانيا غرقا بنهر النيل

لقي 22 تلميذا سودانيا وامراة اليوم الأربعاء حتفهم في حادث غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانيّة، أنّ 22 تلميذا وامرأة لقوا مصرعهم في حادث غرق المركب.

الذي كان ينقل أزيد من 40 تلميذا من منطقة الكنيسة بالبحيرة حيث كانوا في طريقهم بنهر النيل للوصول إلى مدارسهم.

وأضاف المصدر أنّ الحادث وقع نتيجة توقف محرك المركب وشدة التيار.

مشيرا إلى أنّه لم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من الدفاع المدني ولاية نهر النيل للمشاركة في عمليات البحث.